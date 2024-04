Na madrugada desta segunda-feira (1/4), um ciclista de 43 anos sofreu um grave acidente ao ser atropelado em Cocal do Sul, Santa Catarina. O incidente ocorreu por volta das 5h15, na Rua Ambrósio Dalo (SC-442), no Centro da cidade.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Cocal do Sul, um veículo Fiat Uno, registrado no município, estava seguindo em direção aos bairros quando, ao fazer uma conversão, invadiu a preferencial do ciclista, resultando em uma colisão frontal. O motorista do carro não sofreu ferimentos.



O Corpo de Bombeiros relatou que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima inconsciente e com sintomas de vômito, suspeita de hemorragia interna, traumatismo cranioencefálico, além de cortes nos lábios e escoriações nas mãos. Conforme o portal “Engeplus”, o ciclista foi imediatamente encaminhado ao Hospital São José, em Criciúma, para receber atendimento médico.