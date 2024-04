Morro do Urubu, no Rio de Janeiro

O clima ficou tenso no entorno do Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte do Rio, onde a Polícia Militar realizou uma operação contra o tráfico de drogas, nessa segunda-feira (1º/4). Veículos blindados do Batalhão do Méier se posicionaram nos principais acessos à comunidade.

De acordo com relato de moradores, um tiro de fuzil atingiu o quarto de uma criança, mas a criança, menor de idade, não foi ferida. A família estava dormindo quando ouviu o barulho dos estilhaços.

Houve operação policial também no Morro do Engenho. Não foram divulgadas informações de presos ou apreensões.