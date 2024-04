As estradas administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) possuem 58 pontos críticos, sendo que a maioria (50) está com meia pista bloqueada e apenas 11 obras em andamento para a sua correção.

É o que mostra o novo sistema on-line de mapeamento e monitoramento das ocorrências nas rodovias à disposição no site do órgão. Confira o recorte feito nesta terça-feira (02/04) pela reportagem para um panorama (Tabela abaixo).

A região que concentra mais pontos críticos é a Zona da Mata, somando 19 bloqueios parciais. São oito erosões de pistas, quatro abatimentos de pistas, quatro rompimentos de bueiros, uma obra de arte (ponte, viaduto etc.) danificada, uma queda de barreira e um abatimento de aterro. No total são 16 vias com tráfego em meia pista e três interditadas com passagem por variante.

O Vale do Rio Doce é a segunda região com mais pontos críticos, de acordo com o levantamento do DER-MG, somando 13 áreas com problemas de trafegabilidade. Dessas, nove foram causadas por erosões nas pistas, duas por drenagens viárias obstruídas e outras duas por rompimento ou abatimento no aterro da pista. Todas se encontram com metade da pista interrompida.

A Grande Belo Horizonte está em terceiro lugar com mais pontos considerados críticos, somando nove locais. São três abatimentos de pistas, dois danos a obras de arte, duas erosões de pista, uma queda de barreira e um rompimento de bueiro. Dessas, sete vias têm tráfego em meia pista e duas estão bloqueadas, com contorno feito por variante.

O mapeamento do DER-MG mostra que há também dois pontos interrompidos. Um deles é na MG-335, em Mercês da Água Limpa, nos Campos das Vertentes, e não há desvio por variante. O fechamento da via se deve a um atoleiro e as obras estão a iniciar. O dano ocorreu em 27 de março de 2024 e a previsão para a conclusão é no dia 26 de março do mesmo ano.

As coisas vão demorar mais no segundo bloqueio total, na BR-430, em Igaratinga, no Centro-Oeste, onde uma ponte caiu. Também não a contorno por variante. Uma nova passagem está em fase de Projeto/Estudo Técnico Preliminar. O desmoronamento da ponte ocorreu em 15 de janeiro de 2024 e a data prevista para a conclusão é 17 de novembro de 2026.

Na Grande BH e regional de Belo Horizonte os piores pontos críticos são duas vias interrompidas, com passagens feitas em variantes. Uma delas, na MG-443, em Ouro Branco, onde ocorreu um abatimento da pista no dia 20 de março de 2024. A correção definitiva está em Projeto/Estudo Técnico Preliminar e deve ter a liberação em 17 de novembro de 2026.

O outro segmento bloqueado na regional, mas com passagem por variante, é na MG231, entre Cordisburgo e Santana do Pirapama, onde uma ponte também cedeu, no dia 23 de fevereiro de 2024. O reparo também se encontra na fase de Projeto/Estudo Técnico Preliminar e também deve ter a liberação após obras em 17 de setembro de 2026.



FERRAMENTA PARA VIAJANTES

Com o mapeamento e monitoramento das ocorrências nas rodovias as viagens devem se tornar mais seguras, segundo expectativa do DER-MG. "Por meio de um mapa, antes de começar a viagem, o motorista poderá verificar o tipo de ocorrência registrada em determinado ponto do trajeto e visualizar as fotos daquele local".

As informações contidas no mapa, que o motorista pode consultar, são inseridas por meio de aplicativo por servidores do DER-MG, que atuam nas 40 Unidades Regionais, e percorrem diariamente as rodovias mineiras de todo o estado de Minas de Gerais.

"Além das informações disponíveis para o cidadão sobre as condições das rodovias, os dados coletados em campo passam a favorecer o planejamento dos investimentos em infraestrutura viária e trazem mais transparência para os usuários", afirma o departamento.

"O aplicativo facilita, ainda, o mapeamento das ocorrências mais constantes em determinado trecho e aponta as medidas prioritárias de manutenção e conservação das vias, o que acarreta mais eficiência ao uso dos recursos públicos", informa o DER-MG.

“Antes esse tipo de cadastro era realizado de forma mais sistêmica e muito mais trabalhosa. Hoje, a equipe que vai a campo consegue registrar as ocorrências com o celular na mão, mesmo que esteja offline, e, em poucos minutos, a informação chega em nosso sistema gerencial e no painel da transparência”, explica Rodrigo Colares, responsável pela Assessoria Estratégica do DER-MG.

Condições das estradas



DER-MG mostra estado das rodovias estaduais

Trafegabilidade das pistas

Pista interrompida 2

Meia pista 50

Pista interrompida com variante 6

Obras e intervenções

Obra a iniciar 18

Obra em andamento 11

Obra em projeto 29

Total 58

Local Pontos críticos

Zona da Mata 19

Vale do Rio Doce 13

Grande BH 9

Campos das Vertentes 5

Vale do Rio Jequitinhonha 4

Oeste 2

Sul/Sudoeste 2

Vale do Rio Mucuri 2

Norte de Minas 2

Sul/Sudoeste 1

Causas dos pontos críticos

Danos Quantidade

Erosão de pista 28

Abatimento de pista 8

Rompimento de bueiro 6

Obra de arte (ponte etc) 6

Rompimento de aterro 4

Queda de barreira 3

Obstrução de drenagem 2

Atoleiro 1

Fonte: DER-MG. Dados compilados até o final da manhã do dia 2/4/2024