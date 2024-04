Um homem, de 56 anos, foragido da Justiça de São Paulo, foi preso pela Polícia Militar, no povoado de Batatal, zona rural de Rio Vermelho, no Leste de Minas Gerais, na noite de segunda-feira (1/4). Ele foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, que teve como vítima a sobrinha de 10 anos.

O homem estava morando, há pouco tempo, num galpão em Batatal, o que despertou a atenção de moradores e de policiais, que estranharam o fato de ele quase não ter contato com outros moradores da região.



Os militares iniciaram uma investigação e conseguiram identificar o homem tido pela polícia paulista, como de alta periculosidade. Ele já foi, inclusive, condenado por homicídio.



Uma operação foi montada, com o cerco da área do galpão. Assim, os policiais fizeram a abordagem e efetuaram a prisão do homem.

Ele foi levado ao Hospital João César de Oliveira, para a constatação de que sua integridade física estava preservada, e depois, encaminhado à Delegacia de Guanhães.