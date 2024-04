Entrada do presídio de segurança máxima da Paraíba

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 41 anos foi preso após passar quase seis anos foragido de um presídio de segurança máxima na Paraíba.





A PM recebeu uma pista sobre o paradeiro do homem e o abordou em uma rua de Itaquaquecetuba, no Alto Tietê, na manhã desta terça-feira (2).





Documento falso

O homem se apresentou com outro nome e entregou uma carteira de habilitação falsa a policiais, segundo a PM. A identidade dele foi constatada após consulta em sistema.





Fuga

O homem estava preso no presídio de segurança máxima Romeu Gonçalves de Abrantes e saiu do local em 2018. Uma fuga em massa de 92 presos foi registrada no local em 10 de setembro daquele ano.





Respondendo pelos crimes de homicídio, lesão corporal e roubo, o homem preso tem penas que somam mais de um século de condenação. A identidade dele não foi divulgada.

A Delegacia de Polícia de Itaquaquecetuba registrou o caso como captura de procurado e uso de documento falso. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não informou se enviará o preso ao estado da Paraíba.