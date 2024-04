Armamento apreendido no porta-malas do carro onde estava o corpo



Policiais militares prenderam três criminosos na Estrada Bougainville, no bairro do Anil, na Zona Oeste do Rio.



De acordo com a Polícia Militar, os criminosos, que atacaram os agentes de segurança, transportavam um corpo na mala do veículo.

Veja: Dono do Porsche que matou motorista de aplicativo se apresenta à polícia

Os três foram presos após o confronto. Com eles foram apreendidos, duas pistolas, duas motos e um carro.



O caso está sendo investigado pela delegacia da Taquara.