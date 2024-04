As duas pistolas e o revolver que estavam em poder dos ladrões mortos

Nove pessoas já foram mortas pela Polícia Militar neste ano. As últimas mortes, de três homens que cometeram quatro assaltos na região de Contagem e Belo Horizonte, aconteceram na madrugada desta terça-feira (2/4).



A primeira morte ocorreu em janeiro, em Vespasiano, depois de uma perseguição a um homem suspeito de roubo, que atropelou um policial militar.



Em fevereiro, no Morro das Pedras, um homem trocou tiros com dois policiais. Ele foi ferido e socorrido para o Hospital João XXIII, onde acabou morrendo.



Em março, foram quatro mortes. A primeira em uma briga de bar. A Polícia Militar foi acionada e um homem tentou pegar a arma de um militar e acabou morto.



No Bairro Alterosa, durante uma operação de combate ao narcotráfico, houve uma troca de tiros e um gerente do tráfico de drogas acabou sendo baleado e morreu no local.



O caso de maior repercussão, no entanto, foi a morte de dois irmãos, Rafael Francisco Vieira da Silva, de 27 anos, e Branio José Vieira da Silva, de 29, em uma festa de encerramento de uma tradicional cavalgada na Comunidade de São José, em Esmeraldas, na Grande BH.



Houve uma briga e a PM foi chamada. Ao chegar ao local, os policiais, segundo testemunhas, se mostraram truculentos e acabaram por matar os dois irmãos, que não seriam os protagonistas da confusão.

Em nota, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ressalta que "possui uma das menores letalidades policiais entre os demais Estados da Federação, conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O resultado demonstra que ações com uso de força letal pela corporação são exceções, uma vez que a instituição mantém um investimento contínuo do seu efetivo quanto ao uso diferenciado da força."

A PMMG disse, ainda, que "em todas as ações policiais, sobretudo as que há letalidade, medidas de Polícia Judiciária Militar são adotadas, de imediato, e acompanhadas pela Corregedoria da corporação, além de outros órgãos de fiscalização externa."