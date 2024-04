Dois dos três mortos pela Rotam da Polícia Militar, na madrugada desta terça-feira, na Avenida João César de Oliveira, em Contagem, depois de uma perseguição, foram identificados. Um, de 25 anos, é conhecido por Patrick, e um menor, R., de 15 anos. O terceiro, que aparentemente teria 22 anos, ainda não foi identificado.



Patrick, segundo a PM, usava tornozeleira eletrônica e tinha passagens por furto, roubo e porte ilegal de arma. Não foi a primeira vez que esteve fora de um presídio, ele já foi preso com a tornozeleira envolvida em papel alumínio e, segundo a major Layla Brunella, porta-voz da PM, disse, na oportunidade, que era para atrapalhar o monitoramento do equipamento.



Série de roubos

Segundo a Polícia Militar, tudo começou às 22h de segunda-feira (1/4), na Avenida João César de Oliveira, quando os três homens armados, renderam uma vítima que estava dentro do carro. Obrigaram o motorista de uma Fiat Siena, de cor prata, a sair do carro. Tomaram-lhe o celular e fugiram com o veículo.



O carro dispunha de um dispositivo de segurança, que corta a corrente depois de 10 minutos. O veículo foi abandonado no meio da rua. Foi quando roubaram o segundo carro, um Fiat Palio, de cor preta. Tomaram, também, o celular do motorista e fugiram levando o veículo.



“Eles estavam, ainda em Contagem, no Bairro Estrela Dalva. Cerca de uma hora e 15 minutos depois, já estavam no Bairro Glória, em Belo Horizonte. Pararam na porta de uma farmácia e renderam duas vítimas, de quem tomaram os celulares e uma delas, que demorou a entregar o aparelho, foi agredida a coronhadas”, explica a major.



De lá foram para o Parque Recreio, novamente em Contagem, onde roubaram outra pessoa, um homem, que teve de entregar o celular. “A PM já tinha informação dos roubos anteriores e todas as vítimas davam a mesma descrição dos ladrões e falavam do Palio preto, o que também foi dito pela vítima desse quarto assalto”, conta a major Layla.

A PM começou, então, a fazer rastreamento. Houve um cerco, em Contagem, com a participação da Rotam. E foram esses policiais que localizaram o veículo na Avenida Severino Ballesteros. Os policiais emparelharam com o Palio e foi dada ordem de parada. No entanto, o motorista aumentou a velocidade e iniciou uma fuga, conforme a PM.



Fugiram no sentido da Avenida João César de Oliveira. Mais uma vez, a Rotam aparelhou com o carro onde estavam os ladrões. O motorista do carro roubado jogou o carro contra a viatura policial. Além disso, mostraram armas, apontando-as para os policiais.



Houve, então, segundo a major Layla, reação por parte dos militares, que atiraram em direção ao Palio. O motorista perdeu o controle do carro e bateu no meio-fio.



Os militares desceram da viatura e foram conferir os ocupantes do carro roubado. Os três estavam feridos, ainda com vida e foram socorridos, sendo levados para o Hospital Municipal de Contagem, onde vieram a falecer”, afirma ela.



A Polícia Civil está investigando o caso e a preocupação, agora, é conseguir imagens que comprovem a ação dos policiais militares. As armas dos três militares foram recolhidas, conforme previsto por lei. Militares foram recolhidos à Unidade para adoção das medidas de polícia judiciária militar..

Foram apreendidas três armas, com os ladrões mortos, duas pistolas 9 milímetros e um revólver calibre 38.