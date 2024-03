Um homem de aproximadamente 40 anos, ainda não identificado, foi morto a tiros, na noite dessa terça-feira (26/3), na Rua Um, altura do número 855, no Bairro Castanheiras, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os suspeitos, que estariam em duas motocicletas e perseguiram a vítima, fugiram e ainda não foram identificados.



O crime ocorreu por volta de 23h. Segundo testemunhas, a vítima estava em uma motocicleta preta e entrou na rua em alta velocidade. Logo atrás dele, as testemunhas viram duas outras motocicletas com três homens.



A via, no entanto, é sem saída e a vítima acabou sendo acuada, momento em que ocorreram os disparos. O homem foi atingido três vezes: na testa, tórax e coxa esquerda.



As testemunhas chamaram a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a motocicleta caída, ainda em funcionamento. Ao lado, um capacete branco e chinelos. O corpo da vítima estava num lote no final da rua.



Os militares verificaram a placa da motocicleta e descobriram que o veículo era alugado e a vítima fazia o trabalho de motociclista de aplicativo, segundo informações da empresa locadora.



Ele tinha um pica-pau tatuado no braço esquerdo; uma cruz com dizeres em japonês, no direito e o cabelo era descolorido e estava platinado. O homem ainda trajava bermuda e jaqueta jeans e uma camiseta preta. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Santa Luzia.