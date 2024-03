Onze vezes. Esse é o número de prisões de um homem, capturado pela Polícia Militar de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, agora, por tráfico de drogas. A prisão ocorreu no Bairro JK III.

Uma viatura da PM fazia ronda pelo bairro, quando recebeu a informação de que dois homens estavam circulando pelas ruas, com armas de fogo. Diziam estar à procura de desafetos.

Ao passarem pela Rua Onze, os homens foram avistados. Ao perceberem a presença da polícia, iniciaram uma fuga, correndo, entrando numa casa. Foram seguidos pelos militares, que conseguiram alcançá-los.

Demonstrando bastante nervosismo e bastante suados, disseram que não estavam correndo e o suor seria por conta do forte calor que faz naquela cidade.

Os policiais deram buscas nos dois homens, e nada encontraram, mas resolveram olhar em volta e no telhado da residência em que estavam parados na frente da porta. Foi então que encontraram dois revólveres calibre 32 carregado, duas toucas ninjas.

Já num buraco numa das paredes da casa foram encontradas 22 pedras de crack, seis buchas de maconha, que estavam dentro de um tênis, além de R$ 587,00 em dinheiro.

Um dos homens presos, de 26 anos, já tinha sido detido suspeito de cometer um homicídio, no final de fevereiro. A suspeita é que a arma apreendida seja a mesma utilizada no referido crime.

O segundo preso, de 28 anos, tem uma vasta ficha criminal, por roubo, ameaça, desobediência, tráfico de drogas, uso e consumo de drogas. Num total de 10 prisões. Os dois foram levados para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares.