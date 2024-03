A Polícia Militar de Governador Valadares, no Vale do Aço, desmantelou uma quadrilha que agia na região central de cidade, roubando equipamentos de alto valor comercial. Dois dos integrantes foram presos. Em poder deles, foram encontradas motosserras avaliadas em R$ 25 mil.

Policiais faziam o patrulhamento, e ao passarem pelo Beco Guanabara, avistaram dois homens, carregando, com dificuldade, um saco branco. Eles foram abordados, e lá dentro, foram encontradas as duas motosserras, da marca Husqvarna.

Os homens presos contaram que estavam carregando as motosserras cumprindo ordens de uma terceira pessoa, que seria um traficante. Eles confessaram que o roubo foi durante a madrugada, em uma loja, Casa Ração, na Rua Omar Magalhães, na região central da cidade.

Para retirar as motosserras da loja, que estavam no depósito no andar superior do prédio, um dos homens escalou uma parede de cerca de seis metros nos fundos do estabelecimento. Ele contou que, para realizar a proeza, utilizou uma árvore existente no local.

O homem que escalou, identificado por Saulo, passou as motosserras para o parceiro de roubo, com uma corda que retirou de um rolo, na loja. Depois, usou a mesma corda para descer a parede.

Os dois autores do roubo, de 24 e 26 anos, são pessoas em situação rua e dormem em um estacionamento abandonado, próximo da loja alvo do crime. Eles disseram, ainda, que trocariam as duas motosserras por drogas. Essa teria sido a combinação com o traficante. Os dois foram levados para a Delegacia de Governador Valadares, juntamente com o material roubado.