Um assalto praticado em bando que tem como vítimas motoristas de carros. Foi o que aconteceu, no último dia 14 de março, na esquina das ruas Padre Rolim com Avenida Brasil, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte.

Uma mulher está à procura de uma vaga pra estacionar. Ela a encontra, dá ré no veículo, desliga o carro, mas demora a desembarcar. Enquanto isso, três homens se posicionam próximo ao veículo.

O primeiro a se aproximar fica atrás de outro veículo, que está estacionado logo depois do da vítima. O segundo suspeito está no passeio, atrás do segundo carro e finge estar amarrando o cadarço do tênis. O terceiro fica posicionado do outro lado da rua.

Quando a mulher abre a porta, os três se aproximam e um deles já está de arma em punho. Empurram a vítima. Um assenta ao volante, outro no banco dianteiro de passageiros e o terceiro entra no banco atrás do motorista.

Em seguida arrancam. A mulher, apavorada, sequer consegue pedir socorro. Só depois de um tempo consegue ajuda para chamar a Polícia Militar, que alerta para que o motorista, ao estacionar, fique atento e, em caso de suspeita, arrancar o carro e deixar o local, entrando em contato com a PM assim que for possível, por meio do 190.