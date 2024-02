As polícias Civil e Militar de Governador Valadares estão diante de um desafio: descobrir a autoria do roubo de 1,5 quilo de peças em ouro, avaliadas em cerca de R$ 500 mil, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce (MG). O crime ocorreu na noite de domingo (25/2), na loja Classe A Joias e Relógios,no GV Shopping.

O roubo foi descoberto com a chegada do proprietário na manhã de segunda-feira. Ele percebeu que faltavam peças de ouro e viu pedaços de fragmentos de alvenaria caídos no chão e na escada que leva ao segundo pavimento.

Chamada, a Polícia Militar detectou que os ladrões haviam entrado na loja pelo teto, quebrando parte da alvenaria da loja de roupas vizinha, cuja porta estava destrancada.

A joalheria tinha sido fechada mais cedo. Mas as lojas que ficam ao lado, dentre elas a de roupas, ficaram abertas até o fechamento do shopping, às 22h.

A segurança do shopping foi acionada e descobriu que as câmeras de vídeo da loja de roupas e da joalheria estavam desligadas.

Já as câmeras da área de circulação interna do shopping mostraram o momento em que um homem alto, claro, de cabelos lisos, trajando roupas escuras, e com uma mochila nas costas, saía da loja de roupas. Do lado de fora, outro homem, também com roupas escuras, o aguardava. Segundo os policiais, parecia encarregado de dar cobertura ao comparsa.

Os funcionários da loja de roupas foram contactados e interrogados. Sabe-se que duas funcionárias ficaram na loja até o fechamento.

A Polícia Civil suspeita que alguém com conhecimento das duas lojas esteja envolvido no roubo. Pelas imagens, os policiais esperam descobrir a identidade dos ladrões.