Três homens, de 17, 22 e 23 anos, foram presos suspeitos de roubo de carro na noite dessa quarta-feira (14/2), no bairro São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o trio tentou, inicialmente, roubar uma pessoa que chegava em casa. A vítima conseguiu jogar a chave do carro pelo muro e gritou pelo pai, que é policial militar. Os suspeitos fugiram sentido Santa Luzia e a PM iniciou rastreamento.

Logo depois, os suspeitos abordaram um homem, de 53 anos, que havia acabado de estacionar o carro Toyota Etios. O homem jogou a chave no chão e sofreu ameaças do trio, que afirmaram que atirariam na vítima.

Os suspeitos de 17 e 23 anos entraram no carro da vítima e fugiram. O terceiro seguiu no carro usado no crime, um Fiat Uno.

A Polícia Militar, que já estava em rastreamento, localizou o carro roubado pelos suspeitos na Avenida Saramenha, Região Norte de BH. Durante a fuga, o homem na direção perdeu o controle e bateu o carro em uma árvore e poste.

Os dois sofreram escoriações e foram levados para a UPA Venda Nova, onde foram atendidos e liberados.

O terceiro suspeito foi localizado na Avenida das Indústrias, em Santa Luzia, com o carro usado pelo trio no crime. O homem foi cercado e preso.

O trio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O carro Fiat Uno e uma réplica de pistola foram apreendidos.