Acidente aconteceu na altura do km 450, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim desta manhã

O Corpo de Bombeiros informou no fim da tarde desta quarta-feira (14/2), às 17h38, que o caminhão de lixo que tombou e pegou fogo no fim desta manhã na BR-381, na altura do km 450, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi colocado às margens da rodovia, possibilitando a liberação da pista.



A rodovia tinha sido totalmente interditada, em ambos os sentidos, por volta do meio-dia, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também confirmou a liberação em comunicado emitido às 17h23. Os bombeiros aplicaram serragem na via para eliminar o risco de acidentes.



Conforme os bombeiros, o motorista teria perdido o controle do veículo em uma curva. O acidente aconteceu em frente à unidade operacional da PRF. Três homens, de 27, 28 e 30 anos, estavam no veículo e não apresentavam ferimentos aparentes, informaram os militares.

Acidentes constantes



A BR-381, que ganhou a alcunha de ‘rodovia da morte’, e a BR-262 são conhecidas pelos mineiros por suas péssimas condições. A segunda, vale dizer, registra menos óbitos em acidentes, embora o trecho entre Belo Horizonte e Manhuaçu seja considerado ruim ou péssimo, conforme aponta levantamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).



Os trechos mais críticos das duas rodovias (na BR-381, entre BH e Governador Valadares; e na BR-262, entre BH e Vitória, no Espírito Santo) foram oferecidos em leilões do governo federal para a iniciativa privada em mais de uma tentativa, mas não houve interessados.



O governo federal pretende leiloar o referido trecho da BR-381 ainda este ano. O estudo para a concessão da BR-262 deve ficar pronto somente em 2025. A expectativa é realizar 13 leilões este ano e atrair R$ 122 bilhões em investimentos.



