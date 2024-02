A celebração homenageou o Mestre Ferreiro, Jorge dos Anjos, Ouropretano, considerado um grande artista plástico do ferro

Nesta quarta-feira (14/2), o bloco afro Magia Negra desfilou na Praça Gabriel Passos, localizada na Rua Itararé, 96, no Bairro Concórdia, na Região Nordeste da capital, a partir das 12h. Aos sons da batida animada dos tambores, que anunciam a chegada da monarquia do povo negro e dos deuses africanos, o coletivo se compromete com o enfrentamento ao racismo.

Criado em 2013, o Magia Negra conta com uma banda de rua composta por 80 membros e traz diversos gêneros da música negra mundial e um repertório autoral, de artistas negros consagrados no passado e na cena atual. Além disso, neste ano, o Magia Negra homenageia Mestre Ferreiro, Jorge dos Anjos e Ouropretano, considerado um grande artista plástico do ferro.

O bloco afro realiza seu arrastão na quarta-feira de cinzas com intuito de usar a data para expandir a compreensão sobre a cultura africana e desfazer “feitiços” racistas.

