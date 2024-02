Um homem, de 26 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (14) no Bairro Santa Terezinha, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele é suspeito de atirar contra um policial militar durante uma tentativa de assalto.

O crime aconteceu em dezembro de 2020 no Bairro Palmares, na Região Nordeste da capital. De acordo com o Boletim de Ocorrência, três homens roubaram um carro para fazer assaltos na região. Foi quando se depararam com um militar - que não estava em serviço no momento do crime - em uma moto.

Dois bandidos desceram do veículo para assaltar o policial, que reagiu. Eles entraram em luta corporal e um dos criminosos tomou a arma e atirou contra a vítima. Ele foi atingido na cabeça.

Dois homens, entre eles um jovem, na época com menos de 18 anos, foram detidos como suspeitos do crime. O terceiro suspeito foi preso hoje (14).

Após o crime, o militar foi levado para o hospital em estado grave. Ele passou por diversas cirurgias até ser liberado da unidade de saúde. O policial teve algumas sequelas e não pode mais atuar nas ruas, destacado para serviços administrativos da corporação.

Cinco dias após o crime, o suspeito foragido cometeu outro assalto. Ele chegou a passar pelo Rio de Janeiro e havia retornado para a capital. No momento da prisão, ele estava na casa do pai, com a mulher. O homem não reagiu e foi preso. Ele possui diversas passagens pela polícia.

O rapaz foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil.