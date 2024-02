A Polícia Militar (PM) localizou, na manhã desta quarta-feira (14/2), no Bairro Santa Cruz, na Região Nordeste de Belo Horizonte, uma adolescente de 17 anos que estava desaparecida desde a última segunda-feira (12/2). Ela sumiu após sair de casa em Juiz de Fora, na Zona da Mata do estado.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem deixou a residência em que morava com a avó apenas com a roupa do corpo, documentos e dinheiro. Ela também não levou o celular. A menina teria deixado uma carta dizendo que iria “viver uma nova vida” com uma pessoa em BH.

A PM recebeu a informação de que a jovem estava dentro de um carro com um homem, de 41 anos, no Bairro Cidade Nova. O veículo foi identificado, e os militares foram até a casa do rapaz. A mãe e o padrasto dele disseram que ele havia saído de casa para ir à um sítio com os amigos.

Segundo a mãe do rapaz, ele moraria no Panamá há quatro anos, onde possui uma empresa.

Os dois foram localizados andando de mãos dadas em uma rua do Bairro Santa Cruz. Eles foram abordados, e a jovem ficou muito nervosa.

Aos policiais, ela confirmou que fugiu de casa e que conhecido o rapaz em maio do ano passado, por um aplicativo de relacionamento. Eles começaram a se relacionar virtualmente, trocaram fotos e combinaram de se encontrar.

O homem confirmou a versão da jovem e disse que estava tentando convencê-la a retornar para casa e que somente hoje havia conseguido.

Ela foi encaminhada para o Hospital Odilon Behrens, onde recebeu atendimento. O homem que estava com a adolescente foi conduzido para a delegacia na condição de testemunha.