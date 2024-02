A Polícia Militar prendeu um homem que fez o enteado de 8 anos mastigar pedras e gravetos, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A tortura foi flagrada por uma câmera de segurança do condomínio onde a família mora e o motivo dos maus-tratos seria a vontade do menino de comer mais ovos e uma suposta má resposta dada ao padrasto. A mãe da criança também foi detida.

O vídeo mostra quando o padrasto vai até o estacionamento do prédio com o menino e pega pedras com mato e gravetos. Ele manda o menino colocar tudo na boca e mastigar. o áudio também é captado. O homem repete “põe na boca e come” e, que, com aquilo, o menino “vai aprender”. Antes de mandar a vítima cuspir, o adulto dá um tapa na criança.

Vizinhos viram a cena, que aconteceu no Bairro Santa Rosa, na Zona Norte de Uberlândia, e acionaram a Polícia Militar. O padrasto não resistiu à prisão. Segundo o boletim de ocorrência, ele confessou as agressões e disse que teria feito isso por ficar nervoso.

A criança havia acabado de comer alguns ovos e pediu mais. O pedido foi negado e teria havido uma má resposta da criança. A partir dali, o homem teria perdido o controle da situação e levado o menino para a tortura.

Vizinhos disseram que são comuns as agressões contra a criança e que a mãe sabia o que estava acontecendo. Por isso, ela também acabou presa sob a acusação de omissão.

O Conselho Tutelar foi acionado e encaminhou a criança a uma casa de acolhimento.