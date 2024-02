Um caminhão de lixo tombou e pegou fogo na manhã desta quarta-feira (14/2), na BR-381, na altura do km 450, em Sabará, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A pista foi completamente interditada, em ambos sentidos.

Informações preliminares indicam que o motorista teria perdido o controle do veículo em uma curva. O acidente ocorreu nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está no local para orientar o trânsito.

O Corpo de Bombeiros está à caminho do local, onde há muita fumaça. Três homens, de 27, 28 e 30 anos, estavam no veículo e, segundo a polícia, não sofreram ferimentos aparentes.

Com a interdição da pista, há uma grande concentração de veículos no local e retenção no trânsito. A polícia orienta os motoristas a desviar do trecho.