Mãe e filho foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros; pai morreu no local do acidente

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre carro e caminhão na BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na noite dessa terça-feira (13/2).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as três vítimas estavam dentro do carro, sendo um casal e o filho. O motorista do carro foi retirado de dentro do veículo desacordado. O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte ainda no local do acidente.

A passageira e esposa do motorista estava com escoriações pelo rosto e foi levada para o Hospital regional de Patos de Minas consciente e orientada. O filho do casal reclamou de dores no quadril e também foi levado para o hospital regional.

O condutor do caminhão relatou que estava trafegando na pista quando o carro de passeio que estava no acostamento fez uma manobra de conversão à sua frente e, mesmo pisando no freio, não conseguiu evitar a batida.

O carro foi arremessado às margens da rodovia e o caminhão desceu um desnível de uns 2 metros, indo parar em uma rua lateral.

O motorista do caminhão não teve lesões aparentes.