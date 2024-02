Um norte-americano, de 84 anos, foi preso em Poços de Caldas, no Sul de Minas, suspeito de importunar sexualmente crianças e adolescentes durante o carnaval no município. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM) na tarde dessa segunda-feira (12/2).



Os crimes estariam em curso, quando duas mães procuraram os agentes e afirmaram que o idoso estava tirando fotos das partes íntimas das filhas delas. Uma das vítimas tem 9 anos. A outra é uma adolescente, de 12.



A GCM, então, deu início ao rastreio do suspeito nas imediações de onde os crimes teriam ocorrido. Ele foi localizado, preso em flagrante e conduzido à delegacia da Polícia Civil.

No momento da abordagem, o homem segurava uma câmera fotográfica e um notebook. Os equipamentos foram apreendidos e serão periciados.



Ainda de acordo com a GCM, o norte-americano, que mora em Poços de Caldas, apresentou a identidade de estrangeiro emitida pela Polícia Federal. Porém, o documento está vencido desde 2011.