João Victor Pena

Principal palco do Bartucada, Belo Horizonte foi homenageada pelo tradicional bloco carnavalesco nesta terça-feira (13/2). Na reta final do trio, os cantores anunciaram que iriam ensinar a letra de "É Bêagá, Uai" para os foliões que agitavam a Avenida Brasil, no Centro da capital mineira.

A cantora Rayane Boudrini tentou arremessar panfletos com a letra da canção para o público, mas as folhas caíram dentro do cercado feito de corda. Algumas pessoas atravessaram a corda para pegar os papéis, que continham a letra da música, escrita por André de Proença (Deco) e interpretada por Carlos Tibúrcio (Marraia).

"É Bêagá, Uai" cita artistas musicais como Lô Borges, Pato Fu, Jota Quest, Djonga e Skank. Além de pontos turísticos famosos: Pampulha, Mineirão, Mercado Central, etc.

Apesar de não ter sido lançado a tempo de os foliões decorarem a letra, a 'Ode a BH e à mineirice' foi comemorada quando anunciada no Bartucada. O bloco mistura elementos da cultura mineira com os ritmos musicais, as cores e o calor humano da Bahia.