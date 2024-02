Desidratação por conta do calor é o motivo da maioria dos casos que chegam ao posto médico que atende foliões dos blocos que desfilam pelo Centro de Belo Horizonte. No início da tarde desta terça-feira (13/2), uma mulher que estava no Funk You foi levada desacordada até a unidade. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros bateram os 33º graus por volta das 14h.

Segundo a médica Cecília Nobre, desde o início do bloco Funk You, haviam sido atendidas cerca de 20 pessoas. A maior parte dos casos é de pessoas com quadro de desidratação por conta do calor. Também foram registrados atendimentos por excesso de bebida.

Foliã passa mal durante o bloco Funk You e é socorrida pelos bombeiros Edesio Ferreira EM/D.A. Press.

“Os bombeiros trazem as pessoas para o ponto de apoio e aqui fazemos o acolhimento médico. A pessoa fica aqui até se recuperar e aí está liberada. Caso o paciente seja menor de idade, ou por algum outro motivo (agravante), a Polícia Militar é acionada. O apoio é terceirizado e tem sido feito pela Ouro Med”, afirma Cecília Nobre.



Ainda de acordo com o Inmet, a previsão é de que a temperatura mais alta do dia seja registrada por volta das 15h.