MG: greve de caminhoneiros pode comprometer abastecimento de combustível

Caminhoneiros transportadores de combustível que prestam serviços para a Vibra Energia, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, entraram em greve na madrugada desta segunda-feira (9) por tempo indeterminado. A paralisação reivindica direitos da categoria e pode comprometer o abastecimento de combustíveis em Minas Gerais, inclusive de aeroportos.

De acordo com o Sindtanque-MG, dezenas de caminhões-tanque se encontram parados na entrada da base da Vibra, conforme imagens disponibilizadas pelo sindicato. Entre as reivindicações, está o pagamento do Piso Mínimo de Frete (Lei 13.703/2018) e do Vale-Pedágio Obrigatório (Lei 10.209/2001, regulamentada pela Resolução nº 2885/2008, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT).

Segundo o presidente do Sindtanque-MG, Irani Gomes, a entidade apoia o movimento dos transportadores de combustíveis e de derivados de petróleo, por entender que há anos ambas as leis vêm sendo descumpridas pela Vibra e demais distribuidoras que atuam no estado.

"Com o descumprimento do Piso Mínimo de Frete e do Vale-Pedágio Obrigatório em Minas, os transportadores vêm acumulando prejuízos incalculáveis. Exigimos da Vibra o cumprimento imediato desses direitos dos transportadores, bem como a ampliação e intensificação da fiscalização aos contratantes de serviços de frete por parte da ANTT", disse.

Caso o movimento prossiga, o dirigente teme que o abastecimento de combustíveis em postos e aeroportos do estado seja comprometido em poucos dias. Isso porque, segundo ele, no final de semana não há abastecimento e, por isso, os postos já se encontram com uma quantidade menor de combustível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem do Estado de Minas procurou contato com a Vibra Energia e com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro) e aguarda retorno.