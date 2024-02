Um homem foi expulso pelos próprios foliões que curtiam o bloco Funk You, no Centro de Belo Horizonte, depois de um suposto furto de celular, no início da tarde desta terça-feira (13).

A reportagem do Estado de Minas flagrou a confusão, que teria começado na parte de trás do cortejo. Pessoas que estavam próximas à corda teriam percebido a ação do homem e uma delas gritou que teve o celular furtado. Outros foliões que estavam ao lado identificaram o suspeito e o agrediram.

Nas imagens, é possível ouvir um rapaz gritando “devolve meu celular”, enquanto outras pessoas xingavam o suspeito. Ele foi expulso do bloco pelos próprios foliões. Não houve registro de atuação policial.

Leia também: Bloco Funk You homenageia MC Marcinho e funk melody no carnaval de BH



Bloco Funk You

O Bloco Funk You saiu nesta terça-feira (13/2) da Avenida Amazonas, esquina com a Rua São Paulo, no Centro de Belo Horizonte. Neste ano, o cortejo homenageia o funkeiro MC Marcinho, que faleceu em agosto de 2023. Um dos diferenciais é o repertório recheado de funk melody.

Furtos de celulares

O furto de celulares é um dos principais crimes cometidos no período do carnaval em BH. Dados obtidos pela reportagem do Estado de Minas junto à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) indicam que a probabilidade de uma pessoa ter o celular furtado na capital durante a folia pode ser de até 150% maior do que em um dia normal. No carnaval de 2023, durante os quatro dias, foram registrados 550 furtos de aparelhos de telefonia celular na cidade.

Se ampliarmos os números para todo o estado, o índice chega a ser 49% maior do que a média em dias comuns. No carnaval, a média de telefones furtados por dia em Minas Gerais é de 182,7.

Números em queda

Apesar disso, o furto de aparelhos celulares caiu 37% nos quatro primeiros dias do carnaval mineiro de 2024 (contando a sexta-feira), segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). De forma geral, crimes dessa natureza reduziram 40% nesse período de folia.

A PMMG informa que tem combatido os delitos usando a tecnologia das câmeras de monitoramento, drones e estratégias como as plataformas elevadas para identificação de suspeitos e repressão aos crimes.