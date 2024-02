Bloco Funk You relembra hits de funk do começo dos anos 2000

O Bloco Funk You saiu nesta terça-feira (13/2) da Avenida Amazonas, esquina com a Rua São Paulo, no Centro de Belo Horizonte. Neste ano, o cortejo homenageia o funkeiro MC Marcinho, que faleceu em agosto de 2023. Um dos diferenciais é o repertório recheado de funk melody.

Lucas Morais, o fundador do bloco, explica a escolha do tema deste ano. "Começamos as atividades para homenagear o funk de uma forma geral, para ser um bloco dedicado a esse ritmo, coisa que a gente não tinha ainda em Belo Horizonte", afirmou.

"Desde a criação do bloco, a gente tem tentado homenagear artistas que são importantes para o gênero e por isso escolhemos o MC Marcinho, que infelizmente nos deixou no ano passado, mas deixou um legado importantíssimo para a história", completa.

Lucas ainda ressalta que o repertório da apresentação não se limita apenas às faixas do cantor de "Glamurosa". "Este ano, a gente está homenageando, não só o MC Marcinho, como o funk melody no todo, que é um subgênero do funk que embalou muitas gerações. Muita gente novinha, que nem era nascido ainda, consegue cantar as músicas hoje, porque são músicas que passaram de geração para geração", concluiu.

Carnaval da acessibilidade

Este é o primeiro dia em que Alice Helena, de 22 anos, curte o carnaval de BH. Cadeirante, a jovem veio para acompanhar o show da MC Nahara, uma das cantoras que abriu o cortejo do Funk You.

Acessibilidade tem sido destaque e o público tem recebido bem a jovem Alice Helena, que curte o Funk You em sua cadeira de rodas Clara Mariz/EM/DA

Ela conta que a recepção do público tem sido ótima. “Estou adorando, pessoal me recebeu super bem e me ajudou a subir no passeio”, afirmou.



Em cima do palco, a acessibilidade não passou despercebida e os foliões puderam curtir as apresentações com um intérprete de libras.