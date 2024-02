O bloco Truck do Desejo amanheceu colorindo a Avenida Brasil, no centro de Belo Horizonte, nesta terça-feira (13/2) de Carnaval. Com o lema de “A Gente é Multidão”, o objetivo do Truck do Desejo é dar visibilidade para mulheres lésbicas e bissexuais.



Antes mesmo de o bloco sair, Paula Viotti, de 23 anos, e Maria Cordeiro, de 26, já estavam na corda, próximas aos trio, para curtir a festa. Elas fazem parte do público fiel ao Truck do Desejo e não perdem um desfile do bloco.



“Este ano, as pessoas estão curtindo mais o carnaval, não só a pegação. As pessoas estão tendo mais consciência também. Até agora, não fomos assediadas. E vimos muitos policiais nas ruas”. Elas ainda elogiaram a organização do carnaval de BH e aprovaram a festa.



Paula Lobato e Larissa Gomes, ambas de 30 anos, também são foliãs fiéis do Truck do Desejo. Em 2024, convenceram a amiga Maria Olímpia, de 34, a participar da festa. “Terça-feira de carnaval é no Truck do Desejo. É a melhor trilha sonora de BH”.



As amigas ainda elogiaram a festa de 2024, afirmando que a folia está mais organizada e estruturada. “A sonorização da Andradas ficou ótima, com muitos banheiros. Vimos muitos policiais nas ruas também e sem confusão”.



Maria Olimpia também participou de blocos na Avenida Amazonas e gostou da estrutura de som por lá também. Para o trio, os melhores pontos para curtir a festa na capital mineira são as avenidas Brasil e Andradas.



A engenheira civil Maria Ligia, de 27 anos, gosta do público do Truck do Desejo e se sente mais confortável em frequentar blocos no mesmo estilo. É a segunda vez que ela curte o desfile e, dessa vez, trouxe a amiga Julia Resende, de 22 anos, para aproveitar a festa. “A festa desse ano está bem melhor, mais organizada. Está mais cheio, mas, mesmo assim, está melhor e com muitos policiais nas ruas.”

O engenheiro civil Leo Conrado, de 27 anos, estava com grandes expectativas para o Truck do Desejo e garantiu que o bloco entregou tudo que prometeu. “É um bloco maravilhoso, respeita todo mundo, tem um clima leve e de representatividade. Eu acompanhei o bloco no ano passado e estava muito animado para o desfile desse ano”.