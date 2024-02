O Bloco Juventude Bronzeada se prepara agora para desfilar na avenida dos Andradas, zona leste de Belo Horizonte, com cortejo de protesto contra o governador Romeu Zema (Novo).

Depois de divulgar um manifesto justificando sua presença no circuito sonorizado, patrocinado pela Cemig e pelo governo do estado, novidade do carnaval da capital deste ano, o bloco sai com um carro alegórico escrito 'Fora Zema'.

O Juventude Bronzeada afirma que resolveu desfilar no local, pois o cortejo cresceu muito e a inflação no preço dos trios dificultou mais ainda a vida dos blocos e “em segundo lugar, porque estado é uma coisa, e governo é outra”. “Estado é a máquina que coleta impostos”, afirma o bloco.

“Governo é o ser humano que senta na cadeira e toma decisões executivas - atualmente, para nosso desespero, é Romeu Zema que ocupa esse lugar”, afirma o Juventude Bronzeada em em suas redes sociais, fazendo coro a outros blocos que acusam o governador do estado de tentar se apropriar eleitoralmente da folia.

Além da faixa, o Juventude também carrega estandartes contra a privatização da Cemig e em defesa da Serra do Curral. O bloco se posiciona politicamente ao levantar mais bandeiras em defesa das vítimas da mineração e a favor da aprovação da tarifa zero para o transporte público mineiro.

10 anos de história

A Juventude Bronzeada desfilou pela primeira vez em 2014 celebrando a história da música baiana, sobretudo o período compreendido entre as décadas de 1980 e 1990, quando grupos como Banda Eva, Bamdamel, Olodum e Timbalada lançaram canções que se tornaram hits.

A bateria é composta por aproximadamente 350 batuqueiros, divididos entre os instrumentos: caixa, repique, surdo, agbê, timbau e agogô. Além da bateria teve uma ala de dança com 200 pessoas.

O bloco é conhecido por sempre fazer um desfile político em defesa da liberdade de expressão, igualdade social, luta contra qualquer tipo de discriminação e igualdade de direitos e respeito às mulheres.