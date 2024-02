Mesa de foliões no baile de gala do carnaval do Automóvel Club de Minas Gerais

Nesta terça-feira (13/2) de carnaval, os foliões se preparam para despedir da temporada de festa que será encerrada oficialmente somente no domingo, 18 de fevereiro. No entanto, há exatamente 93 anos, em 13 de fevereiro de 1931, os belo-horizontinos davam boas-vindas à época de folia. Apesar de iguais, as datas

caíram em dias diferentes da semana e, em vez de terça, o dia 13 em 1931 foi uma quinta-feira pré-carnaval e diversos bailes já eram anunciados na capital mineira.



Voltando no tempo, o Estado de Minas faz um resgate das memórias carnavalescas e conta o que acontecia na sociedade naquela época. A matéria intitulada “Carnaval! A cidade iniciará amanhã os festejos de Momo” foi a responsável por trazer a programação da folia. Logo no primeiro parágrafo, já era comemorada a volta do carnaval na cidade que, como ocorreu recentemente, estava parado há alguns anos. “Parece que este ano, felizmente, os belo-horizontinos estão dispostos a provar que o nome de carnavalescos, aplicado aos mineiros, não é uma calúnia, como dizem os derrotistas indesejáveis. Em todos os círculos sociais da cidade nota-se um movimento acentuado de interesse e entusiasmo pelas festas de Momo, deus pagão que também é brasileiro”, dizia a reportagem daquele 13 de fevereiro.



Enquanto o governo do Estado promovia as batalhas de confete e concurso das bandas militares, algumas das principais festas que movimentavam as noites belo-horizontinas eram os bailes promovidos nos clubes da cidade. O primeiro a ser anunciado na matéria foi o do Automóvel Club de Minas Gerais, até hoje localizado no número 1.934 da Avenida Afonso Pena, no Centro de BH. Os bailes de gala promovidos no espaço começariam na sexta-feira, dia 14, se estendendo até a segunda-feira de carnaval. Era anunciado: “O baile vai oferecer, na segunda-feira gorda, três riquíssimos prêmios para as senhoras ou senhorinhas que se apresentarem com as fantasias mais interessantes”.



“A gente vai ter tanto baile no carnaval, que até nem saberá onde ir!”, continua a matéria. A próxima festa anunciada aconteceria no extinto Grande Hotel, que, até hoje, é presente na vida noturna de BH sob o nome Edifício Arcângelo Maletta. O baile seria promovido todos os dias de carnaval, mas a maior expectativa era para a festa de segunda-feira que, de acordo com o texto, alcançaria um sucesso nunca visto. “As festas organizadas pelo conhecido estabelecimento sempre foram as melhores da nossa capital; e, por isso, podemos afirmar que o baile na segunda-feira gorda será colossal”, apostava a matéria.



Outros bailes eram promovidos em dois famosos clubes da cidade, o Jockey Club e o Club Floresta, que também realizariam concursos de fantasia.



Muita coisa mudou em 93 anos, mas, quando o assunto é folia, a animação dos belo-horizontinos continua a mesma. A principal diferença é que, enquanto em 1931 a população da capital mineira frequentava bailes em clubes fechados, em 2024 ela ocupa as ruas em mais de 500 blocos de todo tipo e todos os gostos. Hoje, os belo-horizontinos podem escolher entre 51 opções. Dois favoritos do público desfilam nesta teraç: o Juventude Bronzeada, às 8h, na Avenida dos Andradas, no Bairro Pompeia, e o Baianeiros, fundado por ex-baixista do Chiclete com Banana, que desfila na Avenida Amazonas, no Centro de BH, às 13h. n