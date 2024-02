O furto de aparelhos celulares caiu 37% nos quatro primeiros dias do carnaval mineiro de 2024 (contando a sexta-feira), segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). De forma geral, crimes dessa natureza reduziram 40% nesse período de folia.

Os furtos de celular são os principais crimes cometidos nesses dias festivos. A reportagem do Estado de Minas mostrou, com exclusividade, que esse crime aumenta 150% em Belo Horizonte e 49% em Minas Gerais durante o período carnavalesco.

A PMMG informa que tem combatido os delitos usando a tecnologia das câmeras de monitoramento, drones e estratégias como as plataformas elevadas para identificação de suspeitos e repressão aos crimes.

Espancado até a morte

Por causa de um furto de celular, um homem de 45 anos acabou espancado até a morte. Ele era suspeito de ter cometido o crime na esquina da Rua Espírito Santo com a Rua dos Carijós, no Centro de Belo Horizonte. A faca seria de propriedade do morto e foi usada contra ele quando uma multidão, revoltada com o furto, resolveu linchar o suspeito.

"Os suspeitos ainda estão sendo identificados e, mesmo que o atendimento tenha sido rápido, com o ferido levado pela viatura da corporação a atendimento no Hospital de Pronto-Socorro, a menos de um quilômetro do fato ocorrido, ele não resistiu e morreu", informou o assessor de imprensa da PMMG, capitão Jeferson Costa.

De acordo com o militar, a criminalidade, em geral, apresentou acentuado declínio neste carnaval, em relação ao ano de 2023, com queda de 40% nos crimes violentos, que são aqueles que apresentam componentes como agressão ou grave ameaça (uso de armas ou violência), como roubos, homicídios e estupros.

A importunação sexual também apresentou redução de 60% das ocorrências com relação ao carnaval de 2023, segundo a PMMG. "Antes do carnaval, fizemos muitas campanhas sobre a importância de se ter respeito e, ao começar os eventos, a PMMG monitora de perto os blocos, inibindo crimes e abusos", afirmou o capitão da PMMG.