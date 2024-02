A reportagem observou, no desfile do bloco Havayanas Usadas, um cuidado especial dos foliões ao utilizarem o celular

A probabilidade de uma pessoa ter o celular furtado em Belo Horizonte durante o carnaval pode ser de até 150% maior do que em um dia normal. No estado de Minas Gerais, esse índice é 49% maior do que na média diária. É o que mostram dados exclusivos obtidos pela reportagem do Estado de Minas sobre os furtos de aparelhos registrados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas até o ano de 2023.

No total, foram registrados 44.820 de furtos de telefones celulares no último ano, queda de 1% em relação aos 45.270 levados por ladrões em 2022. Em Belo Horizonte, por outro lado, os equipamentos levados passaram de 18.019 para 20.102, registrando alta de 11,5% no mesmo período. Em Minas Gerais uma média de 122,7 telefones foram furtados por dia (em 2023), sendo 55 deles (44,8%) deles em Belo Horizonte, a cada 24 horas do ano.

No carnaval, a média de telefones furtados por dia em Minas Gerais é de 182,7, o que representa 49% mais do que a média anual. Já em Belo Horizonte, a média é de 137,5 aparelhos afanados nos dias de carnaval, um aumento de 150% no volume furtado diariamente em 2023. Segundo as informações da Sejusp, Belo Horizonte a cada dia aumenta a sua representatividade na fatia das ocorrências de aparelhos celulares furtados, tendo sido responsável por 35,8% dos crimes no estado em 2021, 19,8% em 2022 e atingido 44,8% em 2023. No carnaval de 2023, durante os quatro dias, foram registrados 731 furtos de aparelhos de telefonia celular, sendo 550 em Belo Horizonte (um índice de 75,3% en relação ao total).



O que diz a Polícia Militar

De acordo com a porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), major Layla Brunnela, o furto de celular é o principal, entre os crimes de furto, ocorrido nos dias normais e, sobretudo, no carnaval. Segundo a militar, desta sexta-feira (9/02) ao domingo (11/02), os furtos (incluindo os de celulares) em Minas Gerais caíram mais de 40% em relação ao registrado em 2023, no mesmo período de carnaval.

"Os presos que temos são daqui de Minas Gerais mesmo, de Belo Horizonte ou da região metropolitana (diferentemente de outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde atuam quadrilhas de outros estados e até mesmo de outros países, com grande participação africana). São quadrilhas especializadas em furtos de celulares, com cerca de cinco componentes com roupas comuns, misturando-se na multidão. Um dos métodos usados é o de iniciar uma confusão, pequenos tumultos, esbarrando e empurrando e, quando a pessoa percebe, já teve o bem levado", descreve a oficial.

De acordo com a porta-voz da PMMG, a utilização de drones no monitoramento dos blocos e dos percursos dos foliões tem auxiliado na prevenção e combate aos crimes como o furto de celular. "O monitoramento pelo ar, pelas plataformas e drones tem apoiado as prisões. Conseguimos capturar as imagens, pegar as características desses autores e direcionar o policiamento.

Homem é preso com seis aparelhos



Um homem de 26 anos foi preso na noite do último domingo (11/02) com seis celulares escondidos dentro de um frigobar no quarto de um hotel no Centro de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram acionados por uma pessoa que teve o telefone furtado em um bloco de carnaval na Região Central da cidade. A vítima utilizou o rastreador do aparelho para descobrir que o suspeito estava em um hotel na Avenida Olegário Maciel.

Sabendo que os estabelecimentos da região são utilizados por quadrilhas criminosas para armazenar itens roubados durante o carnaval, os militares rapidamente se deslocaram para o local e fizeram contato com a recepcionista. Ao subirem para o andar indicado, o encontraram saindo do quarto. Ele ficou nervoso e fingiu não ouvir o chamado dos militares, enquanto tentava descer as escadas. Mesmo assim, o rapaz foi abordado. Com ele, nada de ilícito foi encontrado. Questionado, o possível criminoso disse que estava no local apenas para utilizar o banheiro.

Os policiais entraram dentro do quarto do suspeito e encontraram seis celulares escondidos dentro de um frigobar. Três deles estavam enrolados em um papel alumínio, técnica utilizada para bloquear o rastreador do aparelho. O homem estava dividindo o quarto com uma mulher, que não estava no local na hora da abordagem. Ela possui passagens por receptação e está foragida. O homem foi preso e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil.



Primeiros números de 2024 são positivos

A importunação sexual e o assédio sofrido durante e ao largo dos blocos de carnaval caíram drasticamente em Minas Gerais. Segundo a PMMG, na sexta-feira (09/02) e no sábado (10/02) foram sete ocorrências, 61,11% menos do que em 2023. De acordo com a instituição, a criminalidade em geral apresentou acentuado declínio neste carnaval, em relação ao ano de 2023, com queda de 75% dos crimes violentos, enquanto a modalidade criminosa dos furtos caiu 42% em 48 horas de carnaval no comparativo de 2023 para 2024. Nas estradas estaduais ou federais, também há, até aqui, mais respeito aos limites. A PMMG registra 8% menos acidentes com relação ao mesmo período de 2023.