Acidente mata pessoa e outro deixa trânsito lento em BH nesta terça (10)

Pelo menos dois acidentes complicam o trânsito de Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (10/6). Na Avenida Antônio Carlos, uma pessoa morreu atropelada. E na Avenida do Contorno, um acidente envolvendo um veículo bloqueia trecho da trincheira com a Raja Gabáglia.

O atropelamento fatal aconteceu no trecho da Antônio Carlos perto do Viaduto Moçambique, no sentido Centro, no bairro Aparecida, Região Noroeste da capital.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 6h30 e a ocorrência segue em andamento. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Já na trincheira da Contorno com a Raja Gabaglia, no bairro Santo Agostinho, Centro-Sul da cidade, um acidente envolvendo um Fiat Palio bloqueia a faixa da esquerda da avenida.

O local está sinalizado com triângulo e o trânsito está lento no trecho. Conforme imagem captada pela reportagem, o veículo está com atravessado na pista e com a parte dianteira danificada. A PM não foi acionada para a ocorrência.

Com informações de Isabella Alvim/TV Alterosa