MG: previsão de baixa umidade leva Defesa Civil a emitir alerta; veja dicas

A previsão de baixa umidade do ar entre esta segunda-feira (9/6) e a próxima quarta-feira (11/6) em Minas Gerais levou a Defesa Civil estadual a emitir um alerta. Para as regiões Norte e Noroeste, são esperados índices entre 20% e 30%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera ideal uma umidade relativa mínima a partir de 60%.

"Profissionais de saúde afirmam que, para se proteger da baixa umidade do ar, é importante manter a hidratação, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e usar umidificadores nos ambientes internos. A higienização nasal com soro fisiológico e o uso de hidratantes também ajudam a prevenir o ressecamento da pele e das mucosas", pontuou o governo de Minas em comunicado.

De acordo com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), enquanto uma frente fria avança pela porção sul, aumentando a nebulosidade e provocando chuvas em parte do estado, a metade norte continuará sob a influência de uma massa de ar quente e seco.

Para se cadastrar no sistema de alertas da Defesa Civil estadual, basta enviar um SMS com o CEP do local para o número 40199.

Dicas de prevenção

Beba água com frequência ao longo do dia, mesmo sem sentir sede, para evitar a desidratação.

Evite atividades físicas ao ar livre entre 10h e 17h, período de maior calor e ressecamento do ar.

Mantenha os ambientes úmidos utilizando toalhas molhadas, baldes com água ou umidificadores de ar.

Higienize as narinas com soro fisiológico para evitar o ressecamento das vias respiratórias.

Use hidratantes corporais e protetor labial para prevenir o ressecamento da pele e dos lábios.

Redobre os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, pois são mais vulneráveis.

Não solte balões nem realize queimadas, pois o risco de incêndios aumenta significativamente durante o tempo seco.

Em caso de emergência, ligue: 190 (PMMG), 193 (Bombeiros) ou 199 (Defesa Civil).

