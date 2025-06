MG: tio é condenado por estupros de criança denunciados depois de 9 anos

Um homem foi condenado a 60 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo estupro da sobrinha no município de Resplendor (MG), no Vale do Rio Doce. Ele também deverá pagar R$ 70 mil por danos morais causados à vítima. A condenação foi divulgada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta segunda-feira (9/6).

De acordo com a denúncia, o estupro ocorreu quatro vezes em 2007, quando a menina tinha apenas sete anos. Aos dez, ela se mudou para outro estado com a família. O crime sexual veio à tona somente após a vítima, já com 16 anos, falar a respeito com o irmão.

A decisão de contar sobre a violência sexual ocorreu diante da possibilidade de gerar conscientização e do receio de que outras crianças pudessem sofrer os mesmos abusos, conforme narra a denúncia. A promotoria destacou que o crime aconteceu em um período em que a vítima tinha pouca compreensão da violência sofrida.

Ao ser ouvida, a mãe da jovem contou que, na época do crime, durante a infância da menina, havia percebido alterações significativas no comportamento da filha, especialmente no rendimento escolar. Os atos sexuais teriam, conforme o MPMG, causado problemas psicológicos.

Familiares confirmaram a versão da vítima, tanto quanto às mudanças de comportamento inexplicáveis quanto às graves consequências que ela enfrenta até hoje, finalizou o Ministério Público de Minas Gerais.