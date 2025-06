Ônibus de viagem com 35 pessoas tomba em Governador Valadares

Um ônibus de viagem tombou na BR-381, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nesse domingo (8/6). Trinta e cinco passageiros estavam a bordo quando o veículo perdeu o controle e caiu em uma vala no canteiro central da rodovia. Ninguém se feriu.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), todas as pessoas envolvidas no acidente saíram do veículo por conta própria, antes da chegada do resgate.





Além dos bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e viaturas do Samu também atenderam à ocorrência.

O ônibus pertence à empresa TransNeres e fazia o trajeto de Teixeira de Freitas, na Bahia, até São Paulo. Um veículo reserva foi enviado ao local, e os passageiros seguiram viagem. O motorista e o guia turístico permaneceram no local para colaborar com as autoridades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia