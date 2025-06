MG: acidente com caminhão e dois carros deixa morto e feridos na BR-381

Um acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (4/6) no contorno rodoviário da BR-381, no trecho entre Coronel Fabriciano e Antônio Dias, no Vale do Aço. A colisão envolveu três veículos e deixou três feridos e um morto.

O acidente aconteceu na altura do KM 3 da rodovia, na região conhecida como Lagoa do Pau, próximo à fábrica de pipocas Plinc, no município de Jaguaraçu. Segundo o Corpo de Bombeiros, na caminhonete, havia dois ocupantes. Eles sofreram escoriações.

A caminhonete se partiu ao meio com a força do impacto, e o caminhão capotou à margem da rodovia, no sentido Ipatinga. Todos os veículos ficaram destruídos e foram arremessados para fora da pista.

No caminhão, havia dois ocupantes. O motorista, que estava sem cinto de segurança, morreu no local. Ele foi ejetado da cabine no momento do acidente. Já o passageiro teve ferimentos leves.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foram acionadas. A ocorrência foi finalizada por volta das 9h30.

A investigação ficará a cargo da PCMG e da PRF.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão dos subeditores Humberto Santos e Thiago Prata