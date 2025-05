MG: acidente deixa um morto e bloqueia trânsito na BR-040

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O trânsito na BR-040, na altura do quilômetro 658, em Carandaí, na Região Central de Minas Gerais, está parcialmente interditado na manhã deste sábado (24/5). No local, equipes do Corpo de Bombeiros atendem vítimas de um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus.

Três pessoas ficaram feridas e uma morreu. Todas as vítimas eram ocupantes do carro. Uma delas ficou presa às ferragens, mas já foi socorrida. Outras duas, que estavam no banco de trás, também já foram encaminhadas para uma unidade de saúde da região.

De acordo com a concessionária EPR Via Mineira, que administra o trecho da rodovia, até o momento não há previsão para liberação do trânsito. Equipes da empresa também estão no local.

Informações preliminares dão conta de que o carro de passeio, que seguia no sentido Belo Horizonte, saiu da pista e atingiu a traseira do veículo de viagem que estava parado na lateral da via. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais estão no local.

