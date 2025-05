Homem dorme com cigarro aceso e acorda com o quarto em chamas

Parte de uma casa pegou fogo no Bairro Olímpico, em Carandaí, na Região Central de Minas Gerais, nesta quinta-feira (22/5). Conforme a Brigada Municipal, a suspeita é de que o morador tenha pegado no sono enquanto fumava. As chamas já haviam sido controladas por populares quando a guarnição chegou ao local.

“O fogo se concentrou no quarto de um dos moradores, que, segundo relatos de familiares, tem o hábito de fumar no interior do cômodo. No momento da ocorrência, ele apresentava sinais de sonolência e estava com um cigarro sobre a cama, o que pode ter sido o ponto de ignição do incêndio”, informou a corporação em comunicado.

Ele foi retirado do imóvel, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado ao Hospital Municipal Santana.

A segunda vítima, uma senhora de 82 anos, acamada, foi retirada da residência por vizinhos e levada para a casa de sua filha, que é vizinha da residência atingida.

Ela foi avaliada pelas equipes da Brigada Municipal, mas recusou ser encaminhada ao hospital para atendimento médico, informaram os militares.

A Brigada Municipal realizou o rescaldo no local e orientou os familiares quanto aos procedimentos de segurança e prevenção. A Polícia Militar de Minas Gerais e a perícia da Polícia Civil também foram acionadas.