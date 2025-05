Fogo em botijão de gás destrói cozinha e telhado de casa em Minas

Moradores de uma casa no Bairro Major Prates, em Montes Claros, no Norte de Minas, viveram momentos de pânico na noite desse domingo (4/5). A mangueira do botijão de gás pegou fogo, e o incêndio destruiu a cozinha e o telhado da residência.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), todos os móveis, eletrodomésticos e utensílios foram consumidos pelas chamas, que também atingiram e derrubaram o telhado. Ninguém se feriu.

Conforme os registros, o foco do incêndio foi controlado pelos próprios moradores e vizinhos, que desligaram a energia elétrica e apagaram o fogo com baldes de água, evitando que as chamas se espalhassem para outros cômodos ou casas próximas.

Quando os bombeiros chegaram, por volta das 21h, os moradores estavam bastante assustados. A equipe do 7º Batalhão de Bombeiros Militar realizou o rescaldo, mas nenhum item pôde ser recuperado.

A Defesa Civil foi acionada, interditou o imóvel e orientou os moradores a passarem a noite na casa de amigos ou parentes.

