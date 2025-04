Vídeo: incêndio atinge fábrica de alimentos em cidade mineira

Um incêndio atingiu uma das unidades da fábrica de alimentos BRF, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na manhã desta terça-feira (29/4). Ninguém se feriu.

O fogo começou no setor de empanados na empresa de processamento de alimentos, no Bairro São José, na Zona Norte da cidade. Testemunhas disseram ao Corpo de Bombeiros (CBMMG) que o incêndio começou em uma das fritadeiras do local e se espalhou rapidamente.

O combate às chamas foi iniciado por funcionários e brigadistas, antes mesmo dos militares chegarem ao local.

Não houve vazamentos de gás. A avaliação de prejuízos e se pessoas precisariam de atendimento médico por inalação de fumaça ou choque da situação ainda não foi divulgada.



A BRF ainda não se manifestou.

