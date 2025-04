BH: vai ter coleta de lixo durante feriado do Dia do Trabalhador?

Esta quinta-feira (1º de maio) é Dia do Trabalhador, e os serviços da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) sofrem algumas alterações.

De acordo com o Diário Oficial do Município, na data do feriado, não haverá atividades de limpeza urbana, exceto plantão dos serviços de multitarefa, na capital.

O serviço volta a funcionar normalmente na sexta feira (2/3).

Mas tanto na quinta quanto na sexta, não haverá expediente nas repartições administrativas da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU).

Os órgãos da prefeitura para serviços essenciais continuam funcionando normalmente. Os demais serviços da PBH contarão com funcionamento especial, a ser divulgado previamente.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata