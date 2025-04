Protesto contra transporte público precário bloqueia via na Grande BH

Uma manifestação bloqueou o trânsito na Avenida Denise Cristina da Rocha, em Justinópolis, Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, no sentido Belo Horizonte, nesta terça-feira (29/4). Moradores e passageiros da linha direta 520C desceram do ônibus para protestar contra a precariedade do transporte público na cidade.

A manifestação, realizada próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no principal acesso a BH, paralisou o tráfego dos ônibus que partem da Estação Justinópolis. A revolta teve início após o veículo quebrar logo após deixar a estação.

Indignados com os problemas recorrentes no transporte público local, os passageiros que estavam no veículo danificado desceram para a via e outros moradores se uniram para manifestar. O protesto gerou obstrução no trânsito e engarrafamento dos veículos.

"É o de sempre: ônibus estragado, atrasado e sujo. Infelizmente, o transporte público em Neves é assim. Quando chove, molhamos mais dentro do ônibus do que fora dele", relata o morador Reginaldo José da Silva.

Segundo ele, os horários também são irregulares. "Não temos ônibus com frequência, de 10 em 10 minutos, por exemplo. Só de uma em uma hora. A população não aguenta mais. É um descaso", desabafa ele.

José Paulo da Silva também é usuário do transporte público e diz que a situação tem gerado grande transtorno no município. "A maioria dos ônibus que descem para BH não cumprem o horário correto, e tem quebrado muitas viagens. O pior horário é entre 6h e 7h30", conta. Além disso, José afirma que já observou problemas como ar condicionado estragado, portas que não travam, e superlotação no período da manhã.

O que diz a Seinfra

Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), que administra o transporte público em Minas, esclareceu que, nesta terça, um veículo articulado da linha direta 520C - Terminal Justinópolis/Belo Horizonte - apresentou um defeito mecânico quando estava chegando na estação do UPA. "A situação foi normalizada em cerca de 40 minutos e não impactou a operação do terminal Justinópolis", diz em nota.

Já sobre o cumprimento das viagens e horários, a Seinfra informou que está apurando a situação. "Caso seja constatado descumprimentos, serão encaminhados para autuação no DER e o consórcio notificado. O veículo que apresentou defeito será convocado para vistoria", conclui o comunicado.

A reportagem também solicitou posicionamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço continua aberto.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice