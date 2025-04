Atendimento no Hospital Risoleta Neves é retomado depois de superlotação

Os atendimentos no Hospital Risoleta Tolentino Neves, localizado na Região Norte de Belo Horizonte, foram retomados depois de um dia de suspensão por superlotação. A unidade, que tem capacidade para atender 90 pacientes, amanheceu ontem com 171 pacientes em atendimento – quase o dobro do suportado. Na manhã desta terça-feira (29), o hospital segue operando acima da capacidade, com 124 pacientes.

O hospital é referência em Belo Horizonte e Região Metropolitana para casos de alta complexidade. Em nota, o Risoleta Neves informou que os atendimentos foram retomados gradualmente ainda na noite de segunda-feira. Com isso, além dos casos de urgência e emergência, as demandas não-críticas voltaram a ser atendidas, conforme a prioridade clínica definida na triagem.

O hospital destacou ainda que a retomada só foi possível após a adoção de medidas previstas no Plano de Capacidade Plena. Segundo a instituição, houve um esforço conjunto das equipes e apoio da Rede de Urgência e Emergência para agilizar processos internos, como a liberação de diagnósticos e altas seguras, o que viabilizou a retomada parcial dos serviços.

“O Risoleta reafirma o seu compromisso com a saúde pública e garante que todos os esforços continuarão a ser feitos para manter a assistência à população que depende do Hospital”, informou. A instituição é referência em atendimento para o tratamento de Acidente Vascular Cerebral (AVC), urgência e emergência e atendimentos de alta complexidade, não apenas para os moradores da capital, mas também para regiões próximas e outras cidades da Grande BH.

Segunda paralisação em um ano

A suspensão de atendimento foi a segunda de 2025. Em janeiro, a unidade suspendeu os atendimentos também devido a superlotação e pegou pacientes de surpresa. Na ocasião, o hospital amanheceu com 180 pacientes e solicitou apoio no processo de referenciamento de pacientes para outras unidades da rede SUS.

Na época, a diretoria da unidade reforçou que a capacidade máxima do hospital vem sendo constantemente superada desde 2023. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, os casos que seriam encaminhados ao Hospital Risoleta Tolentino Neves foram direcionados a outras unidades, como UPAs e hospitais. "A Secretaria Municipal de Saúde tem empreendido todos os esforços para garantir a assistência necessária aos usuários em todas as unidades da rede SUS-BH", informou a administração municipal.



