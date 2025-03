Ataque hacker a hospital de BH deixa pacientes sem serviços

Pacientes do Hospital Orizonti, no bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, não estão conseguindo acessar laudos e exames médicos feitos na unidade devido a um ataque no sistema de informática do hospital.

Segundo a paciente Gilmara Ferreira, de 47 anos, o problema começou no dia 17 de março e continua até a manhã desta terça-feira (25/3). Ela tem um problema de hérnia de disco e outros problemas na coluna e esteve na unidade na última terça-feira (18/3) para fazer uma consulta e exames.

Na ocasião, ela conseguiu fazer uma ressonância e o hospital pediu cinco dias úteis para entregar o resultado. Na manhã desta terça-feira (25/3), ela retornou ao hospital para tentar pegar as imagens do exame e recebeu um documento afirmando que “a paciente não conseguiu os resultados dos exames de imagens devido a invasão de sistema de informática do hospital”. Agora, ela tenta ser realocada em outra unidade.

“Eu consegui fazer os exames, mas eu não consegui as imagens e o laudo. E não tem previsão de ter acesso. Até a senha eles estão dando em um papelzinho. Quando eu fiz o exame, já tinha o problema no sistema”, disse a paciente.

Uma outra paciente, que não quis se identificar, relatou o mesmo problema. Ela fez exames na unidade e, ao tentar ter acesso ao resultado, o hospital afirma não ser possível devido ao ataque no sistema.

“Meu médico quer ver os exames, mas não tem como. Nem imagem e nem laudo. A gente faz a consulta, mas não sabemos o que eles conseguem ver porque está tudo manual. Falaram que foi hackeado o sistema. Já vim aqui duas vezes e não consigo pegar o resultado porque o sistema está fora do ar”.

Nas redes sociais, o hospital também é questionado por pacientes que tiveram problemas ao acessar resultados de exames. "Gostaria de saber se há previsão para o sistema do hospital voltar e eu conseguir pegar resultado de exame realizado".

"Uma grande palhaçada não darem uma previsão para retirada de exames para pacientes que precisam retornar ao médico. Toda empresa/instituição pode sim ter problema com sistema, mas não dar retorno, ficar dias e ainda assim não darem o mínimo de uma data é desrespeito", escreveu outra pessoa.

"Até hoje nada! Sem previsão do resultado dos exames. Por acaso vocês podem me dar uma previsão?", publicou outro pacientes. Os comentários foram feitos no perfil oficial do hospital nas redes sociais nos últimos cinco dias.

Em nota, o hospital afirmou que a área do paciente no site está temporariamente indisponível enquanto alguns sistemas passam por atualização, em função "de um incidente de segurança cibernética" já controlado. Todos os dados de pacientes estão protegidos, de acordo com a instituição.



"A empresa está reforçando o atendimento nos demais canais - telefone, e-mail, redes sociais - até que o serviço seja totalmente regularizado. Reforçamos que os serviços centrais nas unidades estão em pleno funcionamento. Reiteramos nosso compromisso com a segurança da informação e todas as medidas necessárias estão sendo tomadas. A companhia reitera seu compromisso com a segurança da informação e privacidade de seus pacientes e parceiros", divulgou o hospital.