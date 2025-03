‘Acordei assustada’, diz moradora de casa atingida por deslizamento em BH

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

No meio da madrugada, três fortes barulhos. A família de Ana Luiza Oliveira, menor aprendiz de 19 anos, acordou no susto. A casa dela foi uma das atingidas por um deslizamento de terra na Vila Marçola, no Aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Nesta terça-feira (25/3), uma porção de terra atingiu o acesso a residências, deixando moradores isolados.

Ao Estado de Minas, Ana contou que todos estavam dormindo. “A gente acordou bem assustado com o barulho. Saímos correndo para chamar minha vó e meu tio porque estava deslizando mais, deslizou três vezes”, contou.

A terra atingiu o portão da área de tanque da avó de Ana, abaixo do quarto onde ela dormia com os irmãos, o sobrinho e o pai. Segundo ela, só deu tempo de pegar alguns objetos e correr para um lugar seguro.

“Foi só o momento de pegar o que estivesse na nossa frente, sair bem rápido e chamar minha vó e meu tio que estavam na casa à frente e sair pra rua com medo de desabar. A gente desceu pra rua e ficamos aguardando os bombeiros chegarem”, relatou à reportagem.

A Defesa Civil de Belo Horizonte foi acionada às 3h04 para atendimento da ocorrência. O deslizamento da encosta aconteceu em um terreno vago, na Rua Chaparral, e a causa provável foi um vazamento de água da Copasa.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, uma escada de acesso a duas residências foi atingida e cedeu, deixando moradores sem ter como sair ou entrar de suas casas. Quatro moradores foram afetados e encaminhados à casa de familiares.

O órgão ofereceu ajuda humanitária aos moradores, mas eles recusaram auxílio. "Não foram registrados danos em imóveis vizinhos", também esclareceu a Defesa Civil.



O pai de Ana, Marcelo Barbosa, motorista de aplicativo de 38 anos, relatou ao Estado de Minas que não sabia do vazamento de água. Segundo ele, os vizinhos notaram o vazamento há uns cinco dias, mas a Copasa ainda não tinha ido resolver o problema: "Eles [equipe da Copasa] vieram cedinho porque a Defesa Civil pediu, né? Agora não tem nada vazando".

“Minha família mora aqui há mais de 40 anos, esse tipo de coisa nunca aconteceu com a gente”, relatou à reportagem. Ele e a família saíram de casa de madrugada por medo de um desabamento, mas a Defesa Civil assegurou que não há riscos e eles já voltaram para a residência.

Em nota, a Copasa informou que equipes estão mobilizadas para identificar o que causou o deslizamento de terra. "A Copasa esclarece que será necessário realizar uma perícia no local para identificar o que provocou a ocorrência", afirmou.