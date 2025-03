BH pode ter chuva forte a moderada nesta terça-feira (25)

A previsão meteorológica indica que a terça-feira (25/3) em Belo Horizonte será de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas, raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 18°C e a máxima estimada é de 28°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% à tarde. A Defesa Civil municipal ainda alerta para chuva moderada a forte.

Durante a madrugada, choveu nas regionais Centro-Sul, Leste, Pampulha, Oeste, Noroeste e Nordeste. Por volta das 3h, a Região Centro-Sul registrou chuva extremamente forte.

Com a chuva de segunda-feira (24/3), a Região Oeste já registrou 90% do total esperado para o mês de março. Segundo a Defesa Civil da capital, até o início da noite, a região havia acumulado 178,8 milímetros de chuva, perto da média climatológica mensal, que é de 195,5mm.

Nessa segunda-feira, o Barreiro registrou 44,4 milímetros de chuva, o que representa 22,5% do total previsto para Belo Horizonte. Devido ao volume de água, ruas e avenidas da região ficaram alagadas e duas adolescentes foram arrastadas pela enxurrada.

Confira o acumulado de chuva em março, até as 18h30 desta segunda-feira (24/3)

Barreiro: 148,1 (75%)

Centro-Sul: 85,6 (43,3%)

Hipercentro: 90,8 (46%)

Leste: 52,2 (26,4%)

Nordeste: 63,0 (31,9%)

Noroeste: 133,6 (67,6%)

Norte: 53,0 (26,8%)

Oeste: 178,8 (90,5%)

Pampulha: 80,4 (40,7%)

Venda Nova: 86,6 (43,8%)



Previsão em Minas

A terça-feira (25/3) será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais regiões do estado, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

A temperatura máxima estimada em Minas é de 38ºC no Norte do estado. A mínima registrada foi de 14ºC no Sul de Minas.