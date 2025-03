Regiões de BH estão sob alerta de risco geológico forte até esta quinta

As regiões Noroeste e Oeste de Belo Horizonte estão sob alerta de risco geológico forte até esta quinta-feira (24/3). A regional do Barreiro também recebeu notificação, mas com risco moderado. O alerta foi emitido pela Defesa Civil municipal hoje, após alto volume de chuvas e previsão de mais precipitações.

Com a notificação, o órgão recomendou à população “atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.” Caso algum desses sinais seja observado, a orientação é que a pessoa saia do imóvel e acione a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais deve ser contatado (193).

As três regiões sob alerta foram as que registraram maior volume de chuva em duas horas nesta segunda e também no mês de março.

O Barreiro, entre 11h e 13h de hoje, registrou 38 milímetros de volume de precipitação, o que corresponde a 19,2% do total previsto para a capital mineira em todo o mês, que é de 197,5 mm. O Barreiro é a segunda região de BH onde mais choveu neste mês, considerando dados até 13h desta segunda, com acumulado de 141,2 mm.

A Região Oeste de BH teve o maior volume de chuva do mês até então, com 171,6 mm. Entre 11h e 13h desta segunda-feira, a regional registrou 19,2 mm, com grau de chuva considerado extremamente forte por volta do meio-dia.

No período de duas horas desta segunda, a Região Noroeste da capital mineira teve acúmulo de 29,2 mm, o que corresponde a 14,8% da média prevista para março em BH. Até às 13h de segunda, a regional acumulava 129,6 mm no mês.

Sinais de possibilidade de deslizamento

* Trinca nas paredes.

* Água empoçando no quintal.

* Portas e janelas emperrando.

* Rachaduras no solo.

* Água minando da base do barranco.

* Inclinação de poste ou árvores.

* Muros e paredes estufados.

* Estalos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Recomendações da Defesa Civil

* Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

* Coloque calha no telhado da sua casa.

* Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

* Não jogue lixo ou entulho na encosta.

* Não despeje esgoto nos barrancos.

* Não faça queimadas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice