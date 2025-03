BH: Barreiro tem ruas e avenidas alagadas por chuva nesta segunda (24)

Ruas e avenidas na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, alagaram devido às chuvas desta segunda-feira (24/3). Vídeos publicados por moradores nas redes sociais mostram enxurradas tomando conta das vias, principalmente nos bairros Tirol e Vale do Jatobá.

Entre 11h e 13h desta segunda, a regional registrou 38 milímetros de volume de precipitação, o que corresponde a 19,2% do previsto para a cidade em todo o mês de março, que é de 197,5 mm.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram as vias e calçadas tomadas pela água lamacenta, a ponto de cobrir totalmente o asfalto. Na Avenida Senador Levindo Coelho, imagens mostram o volume e a altura da enxurrada ultrapassando as rodas dos carros, arrastando lixo e motocicletas.

Nas publicações, as pessoas que fizeram os registros apontaram a falta de bocas de lobo para o escoamento das águas. Em uma postagem, uma moradora afirmou que o horário do alagamento coincidiu com a saída dos alunos dos colégios.

Um vídeo feito no Vale do Jatobá registrou o momento em que um homem foi derrubado pela correnteza e lutava para se manter em pé. No mesmo bairro, outro registro mostra um motoboy tentando resistir às águas. No Bairro Mangueiras, também no Barreiro, um morador gravou o momento em que a Rua Coroa de Frade foi tomada pela enxurrada.

Na Avenida Bráulio Gomes Nogueira, no Tirol, duas adolescentes, de 14 e 15 anos, foram arrastadas pela correnteza ao tentar atravessar a rua. Elas seguiam para pegar a van que as leva para a escola. As jovens, que são primas, foram levadas por cerca de 50 metros e acabaram embaixo de um caminhão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A menina mais velha conseguiu ser resgatada por motociclistas após pedir ajuda, mas a outra continuou presa por um tempo. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a adolescente de 14 anos foi resgatada e foi encaminhada para o Hospital João XXIII.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice