Ônibus do move bate em prédio na Região Leste de BH

Um ônibus do transporte público metropolitano colidiu bateu em um prédio na Rua Itabira, número 102, no Bairro Lagoinha, Região Leste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (24).

Segundo informações preliminares, o motorista perdeu o controle do veículo ao manobrar na descida da via e bateu no imóvel. O problema teria ocorrido na articulação do ônibus. No momento do acidente, o coletivo não transportava passageiros, e o condutor não sofreu ferimentos.

Além do prédio atingido, a calçada também foi danificada. A Defesa Civil esteve no local para avaliar a estrutura do imóvel e a BHTrans acompanhou os impactos no trânsito da região.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) para entender quais eram as condições do ônibus no momento do acidente e aguarda retorno. O veículo já foi retirado do local.